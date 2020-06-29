الأردن... توقيف أفراد أمن بعد ظهورهم في فيديو يثير جدلا واسعا

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، توقيف عدد من أفرادها، على خلفية مقاطع مصورة تظهرهم يتجاوزون القانون في حق أحد الأشخاص أثناء اعتقاله في محافظة جرش شمال العاصمة عمان.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه عدد من رجال الأمن ينهالون بالهروات على أحد الأشخاص وسط الشارع العام ثم يقومون باعتقاله.

ومن جانبه قال عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أمر بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم وحاول إيذاءهم في محافظة جرش".

مدير الامن العام يأمر بتوقيف عدد من رجال الامن العام في مركز اصلاح وتاهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اثناء قيامهم بالقاء القبض على شخص اشهر اداة حادة عليهم وحاول ايذائهم في محافظة جرش وفتح تحقيق معهم pic.twitter.com/HVLNDstDqZ — Jordan Darak Forces - قوات الدرك الاردنية (@DarakJo) June 29, 2020

​وأضاف السرطاوي، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية "بترا": "الوزير أمر أيضا بفتح تحقيق معهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجاوزات أثناء عملية إلقاء القبض".

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن "مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن أي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية".