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    مصر: 20 مليار متر مكعب عجز في المياه... و97% من الموارد مصدرها نهر النيل

    © REUTERS / Tiksa Negeri
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    قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده تعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها، ويرتكز سكانها على 5% فقط من مساحتها وباقي المساحات صحراء.

    سد النهضة، إثيوبيا 2019
    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
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    وحسب موقع "الشروق" المصري، قال عبد العاطي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس السيسي إن الدولة المصرية "لا تنتظر المشاكل لحلها بل تتنبأ بها وتواجهها وتعد لها"، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه أكثر من مرة وتكون عالية الملوحة إلا مصر.

    وأشار إلى أن هناك فجوة في المياه لدى مصر تقارب 20 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن مصر ثاني دولة في العالم من حيث نسبة استخدام المياه المعالجة.

    وتطرق وزير الزراعة إلى مشروع المحسنة الذي يعالج مليون متر مكعب في اليوم مياه صرف زراعي ومشروع بحر البقر الذي يعالج نحو 5.6 في اليوم، معتبرا أنها من أكبر المشاريع على مستوى العالم، وأن مصر تعتبر ثاني دولة في العالم وتقوم بإعادة الاستخدام بعد دخول مشروع بحر البقر في الخدمة من حيث النسبة، أما من حيث الكمية فمصر تعتبر أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه المعالجة.

    وعرض وزير الموارد المائية برامج مواجهة العجز المائي، والتي من خلالها يتم إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر للوفاء بمتطلبات مياه الشرب المناطق الساحلية والتنمية المستقبلية وحصاد الأمطار وتأهيل الترع وأعمال التبطين لرفع كفاءة نقل المياه وبرنامج الري الحديث لرفع كفاءة الري الحقلي في 6 ملايين فدان والحد من المحاصيل الشرهة باستهلاك المياه كالأرز والموز وقصب السكر.

    وأضاف أن معدل الشكاوى في عام 2016 بلغ 1800 شكوى، والعام الجاري 2020 بلغت الشكاوى 200 شكوى، مؤكدا أن هدف الوزارة هو حل جميع الشكاوى في الفترة القادمة.

    وتابع أنه جار تنفيذ برنامج التحول الى الري الحديث بالتعاون مع عدة وزارات، موضحا أن الدولة والفلاح شركاء في هذه البرنامج وتكلفته تبلغ 60 مليار جنيه ومشروع بحر البقر على وشك التنفيذ.

    وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي الذي أثار أزمة بين أديس أبابا ومصر والسودان، على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

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    الكلمات الدلالية:
    نهر النيل, النيل, مصر, سد النهضة
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