لبنان: السفارتان الإيرانية والصينية تردان على تصريحات السفيرة الأمريكية

ردت السفارة الصينية في لبنان، اليوم الإثنين، على حديث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، مؤكدة أن القروض الصينية ليس لها شروط سياسية.

وقالت في بيان "لاحظنا تصريحات سفيرة ​الولايات المتحدة​ في لبنان في حديثها مع قناة "الحدث" حول تعاون الصين مع الدول الأخرى، ونحن أوضحنا وجهة نظرنا بشأن هذه القضية في بياننا الأخير، ونود أن ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن الصين تقوم بالتعاون مع الدول النامية بموجب مبدأ احترام سيادة ​الدولة​ والقواعد الدولية، وكذلك تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

وشددت على أن "​القروض​ الصينية ذات الصلة ليس لها شروط سياسية".

ولفتت السفارة إلى أنه "في المناطق والبلدان ذات الصلة التي استشهد بها الجانب الأمريكي مرارًا وتكرارًا للتعبير عن هذه المشكلة، لا تتكبد مشاريع التعاون مع الصين سوى نسبة صغيرة من ديوننا ولم نسمع أبدًا عن وقوع أي دولة في "فخ الدين" بسبب تعاونها مع الصين".

وأضافت: "قادة ​سريلانكا​ و​جيبوتي​، بددوا ما يسمى "أفخاخ الديون الصينية"، بل إن هذه البلدان النامية هي في أفضل وضع للحكم على آثار تعاونها مع الصين".

وأعربت السفارة عن أملها بأن "تتمكن الولايات المتحدة من النظر إلى تعاون الصين مع الدول الأخرى بطريقة صحيحة وموضوعية".

وأوضحت أن على الجانب الأمريكي التوقف عن إعاقة الآخرين عن مساعدة هذه البلدان النامية، في حين يخدم احتياجاته السياسية الخاصة على حساب مصلحة البلدان النامية".

وعلّقت السفارة الايرانية في لبنان، في وقت سابق عبر تويتر، على التصريحات الأخيرة للسفيرة الأمريكية، وقالت في تغريدة: "تعليقا على التصريحات الأخيرة للسفيرة الامريكية، والتي أشارت فيها الى ايران: كلما ثرثرت أكثر، كلما بهدلت نفسها وبلادها أكثر. وهي لا يحق لها أن تنال من بلد آخر، من خلال الأراجيف التي تختلقها".

وكانت قد أشارت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، في حديث لقناة "الحدث" بأن تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في لبنان.