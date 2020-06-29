تسجيل
23:05 GMT29 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    "بسبب ظروفهن الصعبة"... سجينات في تونس يعشن على التسول

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104264/04/1042640424_0:119:3218:1929_1200x675_80_0_0_c56e58edf7ed82b4e0b8fbbde1d75d7c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006291045866951-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9--%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84/

    تقبع حوالي 650 امرأة في السجون التونسية تحت ظروف صحية واجتماعية تقول منظمات حقوقية، "إنها صعبة ولا إنسانية، ما يضطرهن إلى التسول لتوفير لقمة العيش".

    وكشف تقرير أعدته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، تحت عنوان "حبس النساء .. أوضاع صعبة"، عن حجم المعاناة الصحية والنفسية التي تعيشها النساء التونسيات داخل السجون.

    الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
    © Photo / Pixabay/ Free-Photos
    "فضيحة" في مقبرة تونسية تثير موجة غضب واسعة... فيديو

    وبيّن التقرير الذي استند إلى بحث ميداني أجري على أربعة سجون، أن نسبة النساء السجينات في تونس بلغت 3 بالمائة من العدد الإجمالي للسجناء بتاريخ أواخر نوفمبر 2019، بينهن 60 نزيلة متهمات في قضايا إرهابية، و30 امرأة حامل.

    عناية صحية منعدمة

    وأوضح الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هؤلاء النساء يتوزعن على سجن نسائي واحد خاص بجنس الإناث وهو السجن المدني بمحافظة منوبة (شمال شرق تونس)، الذي يؤوي حوالي 400 سجينة، فيما تتوزع 250 سجينة على أجنحة خاصة بإيواء النساء في كل من سجن بلاريجيا (محافظة جندوبة) والمسعدين (محافظة سوسة) وسجنيْ المهدية وصفاقس.

    وقال الشارني، إن السجينات يعشن في ظروف تكاد تكون فيها العناية الصحية منعدمة، في ظل غياب التهيئة داخل غرف الاستحمام والمراحيض، مضيفا أن "سجن منوبة مثلا يؤوي أكثر من 40 امرأة داخل غرفة واحدة يتشاركن حوضا واحدا لغسل الوجه ومرحاضيْن أو ثلاثة على أقصى تقدير".

    وتابع "عادة ما تتشكى السجينات من الروائح الكريهة المنبعثة من المراحيض ولا يسمح لهن باستخدام دش الاستحمام أكثر من مرة في الأسبوع، مع استثناءات محدودة تمنح للمرأة الحامل أو المرضع".

    وأكد الشارني أن النساء السجينات يشترين المياه المعدنية من مغازة السجون لمن توفر لها المال، فيما تستهلك الأخريات مياه الحنفية التي عادة ما تكون مرة المذاق، ويسيل منها أحيانا ماء الصنوبر الأصفر.

    تسول داخل السجن

    وقال الشارني "تعاني العديد من النساء من قلة أو انقطاع زيارة الأهل والأقارب إما بسبب الفقر وبعد المسافة، أو بسبب تبرأهم منها خاصة إذا تعلقت بها قضية أخلاقية تمس من الشرف".

    وأضاف،

    "هذه الوضعية تدفع بعض السجينات وخاصة منهن الفقيرات إلى التسول داخل أروقة السجون، لتوفير لقمة العيش في ظل غياب المال".

    وفي هذا الصدد، انتقد الشارني غياب منظومة مؤسساتية تعنى بتقديم المساعدة للسجينات الفقيرات، مؤكدا أن إدارة السجن لا توفر سوى بعض المستلزمات على غرار الصابون والشامبو ومعجون الأسنان تقدمها مرة في الشهر للسجينات من ضعاف الحال.

    وتابع "تضطر بعض السجينات إلى استخدام قطع القماش بدل الفوط النسائية بسبب انعدام الإمكانيات، وعادة ما يتحصلن على قارورة مياه معدنية واحدة في الأسبوع تمنح لهن عن طريق التبرعات التي تجمعها إدارة السجن من بقية السجينات".

    قيس سعيد
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    الرئيس التونسي: لسنا دعاة حروب 

    غياب المرافقة النفسية

    وأكد الشارني، أن المرافقة النفسية للنساء داخل السجون تعتبر ضعيفة، وهو ما يزيد من شعورهن بالعزلة ويصعّب عملية اندماجهن داخل المجتمع بعد انقضاء فترة السجن.

    ويرى الشارني، أن "السجن يضاعف المشاكل النفسية للنساء خاصة مع انقطاع العائلات عن زيارة ذويهم، منبها أن بعض السجينات تمنعن من رؤية أطفالهن إما بسبب رفض عائلة الأزواج اصطحاب الطفل إلى السجن خوفا من التأثيرات النفسية، أو كعقاب تسلطه العائلة على السجينة خاصة إذا ارتكبت مخالفة تصنف على كونها (لا أخلاقية)".

    وبيّن المتحدث أن المرشدات الاجتماعيات يسعين دائما إلى أن يكن همزة وصل بين السجينات وعائلاتهن، للمحافظة على التواصل العائلي الذي يسهّل عملية الاندماج لاحقا.

    وأفاد الشارني أن بعض الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون يحرمون أحيانا من القيام بجولتهم الشهرية خارج أسوار السجن، مؤكدا في هذا الصدد معاينة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لطفل تجاوز عمره العاميْن ولم يتم تسريحه من السجن في محافظة سوسة، رغم أن القانون يمنع بقاء الطفل أكثر من سنتين داخل السجن.

    الحل في المراجعة القانونية

    وللنهوض بوضع النساء السجينات قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمود الوسلاتي في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الحل يتجاوز الفضاء السجني ليشمل تنقيح المنظومة القانونية.

    ويقترح الوسلاتي

    "اعتماد العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات السجنية بالنسبة للسجينات اللاتي  لم تتجاوز عقوبتهن السنة الواحدة ولا يمثل جرمهن خطرا على المجتمع،  كأن يقترح قاضي التحقيق على المتهمة عقوبة للصالح العام تعوّض الإقامة داخل السجن، مؤكدا أن هذا الحل تم اعتماده مؤخرا في محافظة سوسة ويتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

    وانتقد الوسلاتي اعتماد المنظومة القضائية في تونس على الإيداع السجني قبل صدور الحكم النهائي، وهو ما يتسبب أحيانا في سجن أشخاص تثبت براءتهم لاحقا، أو في قضاء مدة في الإيقاف أطول من مدة الحكم نفسها.

    واعتبر المتحدث أن إصلاح المنظومة السجنية لا يتوقف على تحسين وضعية السجينات فقط، وإنما أيضا على تحسين ظروف عمل الأعوان والإطارات السجنية التي تعاني من نقص الإطار البشري وهو ما ينعكس ضرورة على وضعية السجينات.

    ودعا الوسلاتي أيضا إلى اعتماد السوار الإلكتروني بدلا عن السجن، والذي يتم بواسطته مراقبة تحرك السجينة وتحديد مكان وجودها ومدى التزامها بعدم ارتكاب مخالفات جديدة، معتبرا أن هذا الحل يقلص أولا من نسبة دمغجة السجينات واختلاطهن بأخريات ارتكبن قضايا إجرامية أو انخرطن في قضايا ارهابية، ويخفض من مستوى الاكتظاظ داخل السجون.

    وبالرغم من أن تونس سجلت تحسنا في تراجع حجم الانتهاكات وحالات التعذيب داخل السجون مقارنة بفترة ما قبل ثورة 2011، إلا أن ظروف الإقامة داخلها لم تصل إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا، حيث نبهت المنظمات الحقوقية التونسية في أكثر من مناسبة من خطورة الاكتظاظ الذي يتجاوز أحيانا نسبة 120 بالمائة مما يسهم في ارتفاع معدل الجريمة، ومن النقص المسجل على مستوى برامج التأهيل وإعادة الاندماج.

    انظر أيضا:

    "النهضة" تدعو الرئيس التونسي لدعم حكومة الوفاق والتصدي "لأعداء الربيع العربي"
    تونس تعيد فتح حدودها أمام السياح
    "فضيحة" في مقبرة تونسية تثير موجة غضب واسعة... فيديو
    تونس... ارتفاع عدد المصابين بحمى "التيفود" إلى 230 حالة جنوبي البلاد
    الكلمات الدلالية:
    حقوق السجناء, السجن, ثورة تونس, تونسيات, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تدريبات طالبات الأكاديمية العسكرية العليا في كراسنودار في مجال الهجوم والطيران على المقاتلات والطائرات الطويلة المدى في القاعدة الجوية كوشيفسكي في إقليم كراسنودارسكي كراي.
    انتبه في السماء فتيات روسيات
    وزير عربي عن كورونا: نشف ومات
    وزير عربي عن كورونا: نشف ومات
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك