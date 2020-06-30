السيسي: ثورة 30 يونيو أنقذت هوية مصر من الاختطاف

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري على هامش الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو/ حزيران.

وقال السيسي في بيان: "ثورة 30 يونيو 2013 ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وتابع: "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه".

وأضاف "أجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".

وأتم البيان "حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".