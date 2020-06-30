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    حي الحمدانية، حلب، سوريا 2 أبريل 2020

    السعودية تكشف عن الحل الوحيد للأزمة في سوريا

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    أكدت المملكة العربية السعودية أن موقفها من الأزمة في سوريا واضح، مشددة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية.

    وبحسب وكالة "واس"، جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

    وقال وزير الخارجية: "يأتي مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بعد مرور 10 سنوات على اندلاع الأزمة في سوريا، دون التوصل إلى حل للأزمة ووقف المأساة الإنسانية فيها، لقد تسببت هذه الأزمة بتداعيات خطيرة على الشعب السوري، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة الشعب السوري مستمرة حتى يومنا هذا".

    مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 30 أبريل 2019
    © AP Photo / Kathy Willens
    بيدرسون يتحدث عن الصراع في سوريا واستمرار المساعدات الإنسانية
    وأكد وزير الخارجية على ضرورة التعامل مع الأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1).

    وأكد وزير الخارجية على دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسون، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حل لوقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

    وشدد وزير الخارجية على أن إيران ما زالت تشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها، قائلا: "إذا كان هناك لبعض الأطراف الدولية مصالح، فإن لإيران مشروعا إقليميا خطيرا للهيمنة باستخدام الميليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمرة للشعوب والأوطان".

    وأضاف: "الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنع الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، وأن المملكة العربية السعودية ومن هذا المنبر تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة".

    وأوضح وزير الخارجية أن المملكة "أسهمت في تخفيف معاناة الشعب السوري من خلال استضافة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها، الذين يعاملون معاملة المواطنين السعوديين من حيث فرص العمل والخدمات الطبية، كما ينخرط أكثر من مئة ألف طالب وطالبة من أبنائهم في مدارس وجامعات المملكة".

    وأكد وزير الخارجية أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتوقف على البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تقودها الأمم المتحدة، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم تتطلب توفر الشروط اللازمة لعودتهم وفق المعايير الدولية التي تقرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, سوريا
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