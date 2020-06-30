"قسد" تفكك السكك الحديدية في ريف دير الزور

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن العشرات من العناصر التابعين لمجموعات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الجيش الأمريكي قاموا بسرقة قضبان السكك الحديدية في ريف دير الزور لتهريبها وبيعها.

نقل مراسل سانا في دير الزور عن مصادر أهلية من المنطقة، قولها إن "مسلحين تابعين لمجموعات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي أقدموا وعلى مدى الأيام الماضية على تفكيك مئات الأمتار من السكك الحديدية على امتداد محطات قطارات في منطقة بير جويف الوعرة والواقعة بين دير الزور والحسكة والسكة الحديدية الممتدة في محيط قرية الصبحة التابعة لمنطقة البصيرة ونهبوا عددا من المحطات والمعدات وقطع الإصلاح والصيانة ونقلوها عبر شاحنات مخصصة للأوزان الثقيلة إلى مناطق سيطرتهم"، بحسب الوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن "مجموعات "قسد" التي تأتمر بأوامر القوات الأمريكية في المنطقة تتعامل مع سماسرة وتجار يقومون بنقل السكك الحديدية إلى الأسواق التركية لصهرها في معامل خاصة وتحويلها إلى قضبان حديدية وبيعها".

وأكدت الوكالة أن الأهالي يواجهون في مناطق انتشار مجموعات "قسد" الممارسات والاعتداءات اليومية بحقهم عبر الخروج بمظاهرات احتجاجية تطالب بطرد مسلحي تلك المجموعات التي تعيث فساداً في المنطقة وتنشر الخوف بتسلطها وأعمالها العدوانية ضد المدنيين وسرقتها للنفط والبنى التحتية.