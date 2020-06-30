وصول الشحنة الأولى من الأوكسجين الطبي إلى العراق... فيديو

وصلت 10 صهاريج من الأوكسجين الطبي كدفعة أولى من أصل 6000 طن، اليوم الثلاثاء، إلى العراق، كان قد استوردها من الكويت. حسبما أفادت شبكة رووداو الإعلامية.

ونقلت صحيفة "الصباح" عن السفير العراقي لدى الكويت، علاء الهاشمي قوله إن :"الوجبة الأولى من الأوكسجين الطبي التي استوردها العراق من الكويت، وصلت اليوم إلى العراق".

— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 30, 2020

يذكر أن محافظة ذي قار تعاني نقصا كبيرا في هذه المادة وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وفي سياق متصل طالب محافظ المدينة، ناظم حميد الوائلي، الأحد الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالموافقة على دخول شحنة أوكسجين قادمة من دولة الكويت.

وتضمنت وثيقة صادرة عن المحافظ: "يرجى التفضل بالموافقة والإيعاز إلى هيئة المنافذ الحدودية بالسماح بدخول مادة الأوكسجين الطبي من دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي، والموردة إلينا من شركة سومر للغازات الطبية، لغرض استخدامها في مستشفيات المحافظة".