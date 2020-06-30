الخارجية اليمنية: ميليشيات مسنودة بقوات إماراتية تحتجز حاويات أموال حكومية في المكلا

اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الثلاثاء، قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مسنودة بقوات إماراتية، باحتجاز حاويات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني بعد وصولها إلى ميناء المكلا شرقي اليمن.

وقالت الخارجية اليمنية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نقلا عن الحضرمي قوله: "حادث تحويل مسار حاويات العملة الخاصة بالبنك المركزي يوم أمس من قبل مليشيات مسنودة بقوات إماراتية من ميناء المكلا واحتجازها في مقرها أمر مرفوض وخارج عن مهامها التي جاءت من اجلها".

#الحضرمي: حادث تحويل مسار حاويات العملة الخاصة بالبنك المركزي يوم امس من قبل مليشيات مسنودة بقوات اماراتية من ميناء المكلا واحتجازها في مقرها امر مرفوض وخارج عن مهامها التي جاءت من اجلها. لم نطلب دعم التحالف من اجل هذا، وسيكون لهكذا ممارسات تبعات. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) June 30, 2020

وأضاف "لم نطلب دعم التحالف من أجل هذا"، محذرا من أنه "سيكون لهكذا ممارسات تبعات".

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بحضرموت لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوة من التحالف نقلت، منتصف الليلة، بحراسة مشددة، 5 حاويات أموال تابعة للبنك المركزي، من ميناء المكلا عاصمة المحافظة، بعد وصولها من الخارج، ونقلتها إلى قاعدة الريان العسكرية التي تتمركز فيها القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف في اليمن.

وكانت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، استحوذت، في 13 من الشهر الجاري، على 7 حاويات أموال يعتقد أن بداخلها 80 مليار ريال يمني (نحو 107 ملايين دولار أمريكي)، ونقلتها إلى أحد معسكرات المجلس الانتقالي في مديرية خور مكسر شرقي عدن، حسبما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".

وتبنى المجلس الانتقالي، عبر بيان للجنته الاقتصادية، "عملية التحفظ على الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني والمطبوعة دون غطاء نقدي"، مبرراً ذلك بأنه لـ "منع استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي الواحد، ونحو 197 ريالاً يمنياً للريال السعودي".