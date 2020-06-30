مقتل شخص في حادث إطلاق نار في مدينة أم درمان وسط السودان

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسيبوك" ارتقت روحٌ طاهرة ملتحقة بركب شهداء ثورة ديسمبر المجيدة في موكب اليوم الثلاثون من يونيو الداعي إلى استكمال أهداف الثورة بمدينة أمدرمان، إثر تلقيه رصاصة استقرت في الصدر مؤديةً إلى وفاته ولم يتم التعرف على بياناته حتى هذه اللحظة".

هذا وخرج عشرات الآلاف من السودانيين، اليوم الثلاثاء، في مواكب تظاهرية لإحياء ذكرى الثلاثين من يونيو، بعدة مناطق بولاية الخرطوم وبعض المدن السودانية الأخرى، للضغط على الحكومة الانتقالية، لتحقيق أهداف الثورة التي عزلت حكم عمر البشير في 11 نيسان / أبريل 2019.

ونقل مراسل سبوتنيك الروسية، اليوم، "مظاهر المواكب بمدينة أم درمان التي خرج عشرات الآلاف من أحيائها وتجمع أغلبهم جوار مباني البرلمان، ما اضطر الشرطة السودانية لإطلاق الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص التحذيري لتفريقهم".

كما أفاد شهود عيان، لسبوتنيك، "بخروج الآلاف من العاصمة الخرطوم وتجمع جزء منهم بشارع المطار وقد فرقتهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما خرج مواطنو بعض مدن البلاد كقضارف بوسط البلاد والأبيض والفولة غربي البلاد وعطبرة ودنقلا شمالي البلاد".

يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين الذي يلقى تأييداً واسعاً في أوساط الشباب في السودان، أصدر بيانا صحفياً يؤيد فيه مطالب لجان المقاومة بإحياء الذكرى الأولى ليوم الثلاثين من يونيو للعام الفائت التي أجبرت المجلس العسكري على التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين لتشكيل حكومة انتقالية فترتها 3 سنوات يعقبها إجراء انتخابات حرة وشفافة.