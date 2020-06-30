زاهي حواس: الإخوان أرادوا هدم الأهرامات

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إنه ما كان يتصور إنهاء حكم الإخوان المسلمين في مصر، الذي وصفه بـ"الظالم القاسي".

وبحسب صحيفة "الأهرام" قال حواس خلال مداخلة تلفزيوينة، إن الإخوان لا تربطهم صلة بالثقافة أو الفنون وكانوا يريدون هدم الأهرامات.

وأضاف أن "أعظم ما قام به الجيش المصري على مر العصور، هو إنقاذ البلاد من هذا الحكم"، معتبرًا تاريخ الثالث من يوليو/ تموز عام 2013 هو "أعظم يوم في التاريخ".

وأشار إلى أن إعادة افتتاح الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لقصر البارون بعد ترميمه يعد رسالة للعالم كله بأن مصر وقيادتها تهتم بالفنون والثقافة.

وافتتح الرئيس المصري، أمس الاثنين، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، بعد أعمال صيانته وترميمه ورفع كفاءة المبنى وتحويل حديقته إلى متحف مفتوح يحاكي حي مصر الجديدة مطلع القرن العشرين.

وعلى هامش حديثه، قال حواس إن الفنان الراحل عمر الشريف أعرب له عن عدم رغبته في العودة إلى مصر ما دامت تحت الإخوان، وإنه شعر بسعادة غامرة عند الإطاحة بهم في الثالث من يوليو/ تموز.

وفي رسالة إلى الشعب المصري على هامش الاحتفال بذكرى الثورة، قال السيسي اليوم الثلاثاء: "ثورة 30 يونيو 2013 ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

وتابع: "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه. أجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".