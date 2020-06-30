القبائل الليبية: 5 شروط لن نتنازل عنها لإعادة إنتاج النفط أهمها تشكيل حكومة توافقية جديدة

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا والمسؤول عن قطاع النفط والغاز والمياه بالمجلس، الشيخ السنوسي الزوي الحليق، إن القبائل الليبية وضعت 5 شروط لن تتنازل عنها لإعادة إنتاج النفط أهمها تشكيل حكومة توافقية جديدة.