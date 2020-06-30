النائب العام المصري الأسبق: "قلت لمحمد مرسي في أول لقاء مكانك السجن"... فيديو

كشف النائب العام المصري الأسبق، عبد المجيد محمود، تفاصيل لقائه الأول بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بقصر الاتحادية خلال فترة حكمه.

وقال عبد المجيد محمود في تصريحات لفضائية "أون إي" المصرية، إنه التقى الرئيس الأسبق مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية قبل أن يؤدي اليمن الدستورية".

وأضاف النائب العام المصري الأسبق، "لا يمكن أن تشعر أبدا أنك أمام رئيس جمهورية مصر".

وتابع، "قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغييرها بالقوة والإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم".

"عبد المجيد محمود" النائب العام الأسبق: مرسي كان مُنفذ فقط لقرارات الجماعة الإرهابية.. وأول لقاء معاه قولتله أنت مكانك السجن بس إرادة ربنا "بقيت رئيس جمهورية"#كل_يوم#خالد_أبوبكر#ON pic.twitter.com/xJUHeVe3Ih — ON E (@ONENT) June 30, 2020

وأشار عبد المجيد محمود، "الشخصيات اللي كانت موجودة في نيابات أمن الدولة أيام الإخوان.. كل الناس دي بداية من مرسي وباقي الأشكال كان مكانهم السجن".