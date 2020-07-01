العرب إلى المريخ... محمد بن راشد يعلن لحظة فاصلة بين تاريخين

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن "إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين.. خمسين عاما مضت.. وخمسين عاما قادمة.. المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عاما.. ونحمد الله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه... العرب إلى المريخ".
اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم ... #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/TBrhvrVs6N— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 1, 2020
وتابع: "اطلعت على الاستعدادات النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم.. وفخرنا لا يوصف.. وإيماننا بشبابنا يزيد يوما عن يوم".
إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين .. خمسين عاماً مضت .. وخمسين عاماً قادمة .. المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عاماً .. ونحمدالله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه.. #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/R0xsWd0lHO— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 1, 2020
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