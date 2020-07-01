العرب إلى المريخ... محمد بن راشد يعلن لحظة فاصلة بين تاريخين

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، أن انطلاق "مسبار الأمل" سيكون من مركز تانيغاشيما الفضائي (TNSC)، وهو أكبر مجمع لإطلاق الصواريخ في اليابان بمساحة إجمالية تبلغ نحو 9.700.000 متر مربع ويقع في جنوب ولاية كاجوشيما.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن "إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين.. خمسين عاما مضت.. وخمسين عاما قادمة.. المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عاما.. ونحمد الله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه... العرب إلى المريخ".

اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم ... #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/TBrhvrVs6N — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 1, 2020

​وتابع: "اطلعت على الاستعدادات النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم.. وفخرنا لا يوصف.. وإيماننا بشبابنا يزيد يوما عن يوم".