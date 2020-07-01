أساليب حديثة لتأمين الشريط الحدودي بين العراق ودول الجوار

اتبعت قيادة قوات الحدود العراقية تكنولوجيا حديثة من أجل تأمين الشريط الحدودي مع ودول الجوار.

وبحسب قناة "السومرية"، فإن التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة هو الأسلوب الذي اتبعته قيادة قوات حرس الحدود في التصدي لجرائم التهريب وعمليات تسلل الإرهابيين.

وأضافت القناة العراقية، أن الحدود تحتاج بحسب قادتها الأمنيين إلى دعم وجهود حكومية حثيثة لإكمال التحصينات وإيصال الطرق المعبدة على أشرطتها لدعم الجهد الأمني هناك.

وأكد المصدر العراقي أنه تم تحصين أكثر من 200 كم هي المساحة الحدودية بين العراق وسوريا بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية التي ساهمت و"بشكل كبير"، بحسب تعبير القيادات الأمنية، في منع جرائم التهريب والتسلل.