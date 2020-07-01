الصين تعلق رحلة طيران من القاهرة بعد التأكد من إصابة ركاب بكورونا

قالت هيئة الطيران الصينية، اليوم الأربعاء، إن شركة طيران سيتشوان ستعلق رحلة من القاهرة إلى شينجدو لمدة أسبوع، اعتبارا من السادس من يوليو/ تموز، بعد أن أظهر الفحص إصابة ستة من ركابها بفيروس كورونا المستجد.