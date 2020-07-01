مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: لن ننتظر فشل مفاوضات سد النهضة مع الاتحاد الأفريقي

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن اللجنة الخماسية المشكلة من الجامعة بخصوص ملف سد النهضة ستجتمع اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بدور أكثر فاعلية إلى جانب مجلس الأمن.

وشدد عبد الفتاح، في حوار له على فضائية "الحدث اليوم"، أمس الثلاثاء، نقلته صحيفة "الشروق" المحلية، على أن الجامعة العربية لن تنتظر حتى تفشل مفاوضات سد النهضة من خلال الاتحاد الأفريقي.

وأشار المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة إلى أن الأسبوع الثاني من مهلة التفاوض المحددة مخصص للمشاورات السياسية، ومن ثم من الضروري أن تشارك فيها الأمم المتحدة، لتظل مواكبة للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، حتى إذا لم تكلل مفاوضات الاتحاد بالنجاح، تكمل الأمم المتحدة المسار، ومن ثم يمكن لمجلس الأمن اتخاذ قرارات حاسمة.

ولفت عبد الفتاح إلى أن هناك دور فني يمكن أن يلعبه الأمين العام للأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب"، أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتخشى مصر أن يؤثر "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصة مصر من المياه، ولم تؤد المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف إلى مجلس الأمن.