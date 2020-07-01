ملك الأردن يرتدي الزي العسكري ويزور مقر الجيش

وبحسب الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للتلفزيون الأردني على "تويتر"، ظهر الملك وهو يرتدي الزي العسكري، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.
جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - #الجيش_العربي#عاجل #الأردني_أخبار #الأردن @ArmedForcesJO pic.twitter.com/H2PitENac5— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) July 1, 2020
وأشار التلفزيون الأردني إلى أن الملك اطلع على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
وكذلك تابع الملك "سير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري".
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