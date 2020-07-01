بوتين: العقوبات الأمريكية على سوريا غير قانونية وتزيد المشاكل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الأمريكية على سوريا غير قانونية وتزيد المشاكل وتقوّض اقتصاد سوريا.

وقال بوتين في بث على التلفزيون الإيراني: "العقوبات التي تتجاوز الأمم المتحدة تزيد من المشاكل وهي غير مشروعة أيضا. نظرا للضغوط التي تفرضها العقوبات على هذا البلد (سوريا) نحتاج إلى تركيز الجهود واتخاذ إجراءات لمساعدة البلاد".

يعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا قمة فيديو حول سوريا، اليوم الأربعاء؛ كان من المفترض أن يعقد الاجتماع في طهران، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

كما أكد الرئيس الروسي استعداده للمجيء إلى طهران بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.