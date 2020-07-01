مساجد الإمارات تستقبل المصلين بعد أشهر من الإغلاق

بدأت الإمارات، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وشددت السلطات على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس مع استثناء صلاة الجمعة التي ستبقى معلقة حتى إشعار آخر.

وتم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية للمساجد بحيث لا تتجاوز 30%، وذلك بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وسجلت الإمارات نحو 50 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، بينما بلغت حصيلة الوفيات 315.