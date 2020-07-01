أريد كيسي حليب... فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

أثار مقطع فيديو لأب، أراد شراء كيسي حليب في مركز تجاري، ضجة كبيرة في لبنان، بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع المصور الرجل، وهو يحمل ابنه ويصرخ أنه يريد إطعام عائلته، بعد خلاف اندلع بينه وبين موظف في أحد مراكز البيع، بعدما أراد الزبون شراء كيسي حليب، في حين أنه يُسمح له بكيس واحد فقط، وفقا للقواعد المطبقة في المركز.

وتفاعل عدد من الشخصيات والنشطاء على "تويتر" مع الحادثة، وعبروا عن الاستياء من الأوضاع في البلاد، حيث قال الممثل اللبناني عبدو شاهين الذي غرد: "بدو علبة حليب شكرا يا بلد".

وقال آخر: "هيدا الشب عينة عن كثير لبنانيين غاضبين وناقمين بس مغلوب على أمرهم ومش قادرين يعملوا شي… قليلة انو عميصرّخ كرمال كيس حليب! الشنق قليل فيهم هالسياسيين ببلدنا!".

وقال ناشط على "تويتر"، متهكما على رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب: "مشهد الأب اللي حامل طفل وعم يطلب كيس حليب من السوبرماركت لازم يضيفه حسان دياب على 97٪ من إنجازات حكومته. إياكم والشتم فهذه جريمة".

هيدا الشب عينة عن كثير لبنانيين غاضبين وناقمين بس مغلوب على أمرهم ومش قادرين يعملوا شي... قليلة انو عميصرّخ كرمال كيس حليب! الشنق قليل فيهم هالسياسيين ببلدنا! #لبنان_يحتضر https://t.co/ha8JF53uHi — Nisrine Ajab (@nisrineajab) June 30, 2020

وفشلت الحكومة اللبنانية، في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا جنونياً تجاوز 72 % من الخريف حتى نهاية أيار/ مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 8000 ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتًا على 1507 ليرة.