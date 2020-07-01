عاصفة رملية ضخمة تضرب محافظة الظاهرة في سلطنة عمان... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعاصفة رملية ضخمة في مناطق الامتياز في سلطنة عمان.

ويظهر مقطع الفيديو تصاعد لموجات ضخمة من الغبار، ذكرت شبكة عمان على التويتر أنها تجتاح مناطق الامتياز في الظاهرة شمالي البلاد.

🔸 مراسلنا في مناطق الإمتياز في الظاهرة يؤثق مقطع لتصاعد الغبار قبل قليل بشكل كبير في المنطقة pic.twitter.com/i8Ut8txIAj — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) July 1, 2020

​وتعتبر محافظة الظاهرة عبارة عن سهل شبه صحراوي عماني ينحدر من السفوح الجنوبية لجبال الحجر الغربي في اتجاه صحراء الربع الخالي.