رفع حالة التأهب في غلاف غزة

كشفت صحيفة عبرية النقاب، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح الملاجئ في منطقة غلاف غزة ورفع حالة التأهب فيها.

وأكدت صحيفة "بحداري حداريم"، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس بلدية مدينة عسقلان في منطقة غلاف غزة، تومير غلام، قرر، اليوم الأربعاء، فتح الملاجئ ورفع حالة التأهب في المدينة، تحسبا لتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة على لسان تومير غلام، أن هذا القرار اتخذ عقب نقاشات أجراها مع جهات أمنية، مؤكدا أنه يستعد منذ أسبوع لسيناريوهات تصعيد في منطقة غلاف غزة، المحيطة بقطاع غزة، استعدادا لإعلان خطة "الضم".

ونوهت الصحيفة إلى أن خطوة بلدية عسقلان جاءت بتوصيات استخباراتية وأمنية، تحسبا لأي رد فعل فلسطيني على إعلان خطة "ضم" أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، والتي كان من المفترض أن تبدأ، اليوم الأربعاء الأول من يوليو/تموز.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والشريطة على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.