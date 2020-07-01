الداخلية السعودية تعلن إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، تم إضافة إجراءات وتدابير أخرى.

وشملت البروتوكولات والإجراءات الإضافية...

بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.

بروتوكولات المعاهد التعليمية.

بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.

بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

البروتوكولات المعدلة

بروتوكولات المساجد.

بروتوكولات محلات الحلاقة.

بروتوكولات صالونات التجميل.

بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

بروتوكولات عبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.

بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.

بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

القطارات.

بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، الخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.

بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.

بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.

بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.

ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، والإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة . #نعود_بحذر pic.twitter.com/ACaBIbkiyS — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 1, 2020

وشددت وزارة الداخلية على استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وأهابت الوزارة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حفاظا على سلامة الجميع.

يذكر أنه يمكن قراءة ومعرفة كافة تفاصيل البروتوكولات عبر موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني.