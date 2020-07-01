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    الجيش الأمريكي في العراق

    الجيش الأمريكي ينشئ مطارا عسكريا شمال شرقي سوريا

    Talgat Kaliev
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    قام الجيش الأمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة له تمثلت بمطار عسكري في منطقة اليعربية بريف الحسكة وذلك لتعزيز وجوده في الجزيرة السورية.

    وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة أن الجيش الأمريكي أنشأ مطارا عسكريا جديدا لتعزيز وجوده في منطقة الجزيرة السورية وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية أم كهيف وصوامع حبوب تل علو على بعد 8 كم جنوبا بريف مدينة اليعربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    جنود الجيش السوري يطردون دورية أمريكية شرقي الحسكة
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    جنود الجيش السوري يطردون دورية أمريكية شرقي الحسكة... فيديو

    وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية ومجموعات "قسد" تقوم بإدخال المعدات والمواد اللوجستية وإقامة السواتر الإسمنتية وإقامة الثكنات العسكرية وتزفيت الطريق الواصل للصوامع لتخديم القاعدة الجديدة مبينة أن مجموعات "قسد" تقوم بحراسة مشددة لمحيط الصوامع في حين تعزز القوات الأمريكية وجودها في قواعدها في منطقة الجزيرة السورية.

    وفي سياق متصل أفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن رتلا لقوات الجيش الأمريكي مؤلفا من 10 شاحنات محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية ترافقها ثماني عربات عسكرية اتجه إلى قاعدة تل بيدر بريف الحسكة الشمالي مبينا أن الرتل كان قادما من القامشلي بغية تعزيز وزيادة التحصينات ضمن القاعدة.

    وأدخلت قوات الجيش الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية.

    انظر أيضا:

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