تسجيل
20:13 GMT01 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020

    مع سريان العمل بها.. بماذا تعود ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد السعودية

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_4f9177ace439b76faac36d43c46887b3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007011045884627-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%9F/

    بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في تنفيذ قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية.

    وفي 11 مايو/أيار الماضي، صدر أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%.

    وقال مراقبون إن "المملكة اضطرت لرفع ضريبة القيمة المضافة بسبب الآثار السيئة التي خلفتها جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات احترازية"، مؤكدين أن "الأمر يعد من ضمن رفع قيمة الإيرادات غير النفطية".

    وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، 17 سبتمبر 2019
    © AFP 2020 / -
    صحيفة: السعودية تهدد بحرب جديدة لأسعار النفط

    القيمة المضافة

    ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

    كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

    إيرادات غير نفطية

    ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي، قال إن "السعودية مثلها مثل باقي دول العالم تواجه تحديات تأثير أزمة كورونا على اقتصادها، بالإضافة إلى تحدي انخفاض أسعار النفط".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة ما كان لها إلا المضي قدمًا في تعزيز إيراداتها غير النفطية، بحسب رؤية المملكة 2030، حيث كانت تخطط لمثل هذا الحدث مسبقًا".

    وتابع: "وتعتبر القيمة المضافة من إحدى الإيرادات غير النفطية والتي حددتها المملكة في السابق بقيمة 5% فقط، آن الأوان أن نشد الحزام، وأن يعي الجميع ما يدور حولنا في اقتصاد العالم ككل، ويجب أن نفرق كأفراد ومؤسسات وشركات ما قبل أزمة كورونا وما بعده، ومعرفة كيفية إدارة السيولة والاحتياجات".

    السعودية تواجه فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / AHMED YOSRI
    الصحة السعودية تحذر: كورونا لا يزال نشطا

    مزايا اقتصادية

    وأكد أن "الحكومة اضطرت إلى رفع القيمة المضافة إلى 15%، كإحدى الحلول المهمة لتعزيز الواردات غير النفطية، مما سيعود بالنفع على الموازنة، وسيكون له تأثير كبير في التنمية الاقتصادية".

    واستطرد: "من المتوقع في الأشهر الـستة الأولى أن يكون أثر الأزمة واضحًا على أفراد المجتمع والمقيمين، مما سيؤدي مع الوقت إلى العزوف عن الكماليات والتركيز على الأساسيات والترشيد في الإنفاق والتخطيط للإدخار والاستثمار أكثر من قبل الأزمة".

    وأشار إلى أن "الوضع سيغير في السلوك الشخصي والأسري والمجتمعي من الناحية المالية، مما سيكون له الأثر في كثرة المعروض وقلة الطلب، في هذه الحالة لن يكون أمام التجار الذين يرغبون في الاستمرار إلا تخفيض هوامشهم الربحية، وسيكون له مردود إيجابي في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي".

    مواجهة التحديات

    من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن "الظروف التي يمر بها العالم أجمع ومن بينها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا، غيرت الكثير من المعادلات الاقتصادية".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التغيرات التي طرأت أضرت بمجالات عدة على مستوى العالم، أما بالنسبة للاستثمار فسوف يشهد انتعاشًا مجددًا بعد انتهاء أزمة كورونا".

    © AP Photo / Mark Lennihan
    انخفاض كبير في صادرات النفط السعودي

    وأكد المغلوث أن "رؤية السعودية 2030 تستهدف بشكل رئيسي تنويع وتحسين مصادر الدخل، وهذا يرجع في الأساس إلى الاستثمارات وجذب المستثمرين، والترفيه والرياضة، إضافة إلى تصدير المنتجات السعودية إلى دول العالم".

    وأشار إلى أن "المملكة تتابع الظروف والتطورات بشكل مستمر، وتحاول تقديم خطط مرنة، حيث قامت باقتطاع 150 مليارًا من ميزانيتها، بحيث لا تزيد عن 5% من حجم الإنفاق في الموازنة، حيث تملك المملكة ميزانية ترليونية، والخفض الجزئي في بعض البنود يساهم في استمرارية العطاء".

    وأنهى حديثه قائلًا: "المملكة تدرك جيدًا مسؤولياتها على مستوى العالم، والأزمات التي يمر بها، والمركز المالي للمملكة قوي، باعتبارها أكبر مصدر للنفط، وتملك احتياطات كبيرة، تمكن السعودية من تجاوز كل العقبات، ومواجهة أي تحديات".

    تحصين الوضع الاقتصادي

    وأعلنت السعودية، في 11 مايو/ أيار الماضي، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.

    وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو/ تموز لعام 2020".

    وأضاف وزير المالية أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.

    وتابع "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا، دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

    انظر أيضا:

    الداخلية السعودية تعلن إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا
    صحيفة: السعودية تهدد بحرب جديدة لأسعار النفط
    السعودية تعلن بدء تنفيذ أمر ملكي
    انخفاض كبير في صادرات النفط السعودي
    الصحة السعودية تحذر: كورونا لا يزال نشطا
    الكلمات الدلالية:
    ضريبة القيمة المضافة, فيروس كورونا, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة تلتقط صورة سيلفي على خلفية الساحة الحمراء في يوم مشمس في موسكو، روسيا 10 يونيو 2020
    أفضل صور "سبوتنيك" في يونيو 2020
    الأزمة الاقتصادية تحرم الجيش اللبناني من اللحوم
    الأزمة الاقتصادية تحرم الجيش اللبناني من اللحوم
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك