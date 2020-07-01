أمير قطر يبعث رسالة عاجلة إلى الرئيس الإيراني

بعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية عاجلة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تميم بن حمد بعث رسالة تعزية إلى حسن روحاني في ضحايا الحريق الذي وقع بمستوصف "سينا" شمال طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيراني في ضحايا الحريق، الذي وقع بمستوصف "سينا" شمال طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/44KPxC32GN — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 1, 2020

وكان مسؤول إيراني قد كشف، أمس الثلاثاء، سبب الانفجار الذي وقع شمالي طهران وتسبب في مصرع 13 شخصا، وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن تسرب غاز كان وراء الحادث.

ووقع انفجار بمنشأة طبية شمالي العاصمة طهران، حيث ذكرت مواقع إيرانية أن الانفجار وقع في مركز "سينا" الطبي بشارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمالي العاصمة طهران، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

ويوم الخميس الماضي، هز العاصمة الإيرانية طهران انفجار ضخم، وقالت تقارير إعلامية إنه وقع في منطقة أنفاق تضم منشآت حساسة لإنتاج الصواريخ.