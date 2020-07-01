أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، أنه يتوجب على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة العربية عبر حسابها الرسمي على التويتر، وجاء فيها: "تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي".

نائب وزير الدفاع السعودي: تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 1, 2020

​وتابع بن سلمان: "قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لتأكيد ما نعرفه عن نظام إيران، ولإيقاف ممارسات إيران الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية".

الأمير خالد بن سلمان: على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 1, 2020

​وختم بن سلمان: "على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران".