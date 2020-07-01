جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة العربية عبر حسابها الرسمي على التويتر، وجاء فيها: "تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي".
نائب وزير الدفاع السعودي: تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 1, 2020
وتابع بن سلمان: "قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لتأكيد ما نعرفه عن نظام إيران، ولإيقاف ممارسات إيران الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية".
الأمير خالد بن سلمان: على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 1, 2020
وختم بن سلمان: "على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)