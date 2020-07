هل تؤثر الاحتجاجات الإثيوبية على ملف سد النهضة؟

ملفات يصعب اتخاذ قرارات بشأنها في ظل الوضع المضطرب، ومن بين تلك الملفات الملف الشائك الخاص بسد النهضة.

© AP Photo / Elias Asmare مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: لن ننتظر فشل مفاوضات سد النهضة مع الاتحاد الأفريقي

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر لا تتمنى أن تكون هناك أي قلاقل داخلية في إثيوبيا، لأن القلاقل لا تمكن القيادة من اتخاذ القرارات الحاسمة، خصوصا وأن مشكلة سد النهضة تعد سياسية في المقام الأول وليست فنية، ومن جانبنا نحاول دائما تجنب المزايدات السياسية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية لوكالة "سبوتنيك"، أن التحركات المصرية السابقة من عقد الاتفاقات والمفاوضات والذهاب إلى واشنطن والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن تحت الفصل السادس، جميعها تهدف لطمأنة إثيوبيا بأننا نعمل في إطار الصداقة، حتى يستطيع صانع القرار في أديس أبابا أن يأخذ قراره وهو مقتنع ليتمكن من إقناع شعبه.

وتابع بيومي "أعتقد أن الاضطرابات الحالية في إثيوبيا من جانب الأورومو ليست في صالح الملفات الخارجية لإثيوبيا، وغالبا يصعب على القادة اتخاذ القرارات ما لم يكن ورائها تأييد شعبي، وعلى سبيل المثال مشكلة السلام في إسرائيل مع الفلسطينيين هي في القرار، منذ نشأتها وهى لا تملك وحدة داخلية تمكنها من اتخاذ قرار جريء، سوى ما قام به شمعون بيريز ورابين عندما اتخذا قرار السلام".

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يتراجع عن قرار ملء السد دون موافقة الأطراف الأخرى، وهذا يمكن استنباطه بقراءة سريعة للتصريحات والتي كانت بين الليونة والتشدد نظرا للظروف الداخلية في البلاد، ما يوحي بأن إثيوبيا غير قادرة على حسم أمرها، ويشير إلى أنها تحتاج لتشجيع منا أو من غيرنا في الاتجاه السليم.

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه المصري ومسؤول قطاع موارد المياه بوزارة الري سابقا، إن المراوغة الإثيوبية في عمليات التفاوض تستهدف التغطية على الكثير من الملفات الملتهبة في الداخل، حيث يريد رئيس الوزراء الإثيوبي أن يشغل الرأي العام بقضايا التنمية والرخاء، وأن سد النهضة هو الذي سيخرج البلاد من كل الأزمات التي تعيشها سواء كانت عرقية أو اقتصادية.

وأضاف خبير المياه لـ"سبوتنيك"، أنه خلال الأيام الماضية على سبيل المثال وبالتحديد في 9 يونيو/ حزيران الماضي قدمت كيريا إبراهيم رئيسة البرلمان الإثيوبي استقالتها، وجاءت الاستقالة ردا غاضبا رافضا لخطاب آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، فى افتتاح جلسة البرلمان الاثيوبي، وجاء السبب المباشر الذي ساقته رئيسة البرلمان تبريرا لاستقالتها الغاضبة، هو رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية الإثيوبية إلى أجل غير مسمى، وكان مقررا لها شهر أغسطس/أب القادم .

وتابع مطاوع "مبررات رئيسة البرلمان الأثيوبي وهي من قبيلة التيجراي أنها لن تشارك في هذا الخطأ التاريخي، وهذه المؤامرة التي أعدها أبي أحمد، وخرقه للدستور لكي يظل في السلطة، وكانت مبررات آبي أحمد أنه على المعارضة أن تنتظر لعدة أشهر، إلى حين انكشاف غمة كورونا، وهي نفس المبررات التي ساقتها إثيوبيا لعدم حضورها اجتماعات التفاوض حول سد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر فبراير/شباط الماضي".

الأعراق الإثيوبية

وأشار خبير المياه، إلى أنه قبل استقالة رئيسة البرلمان بثلاثة أيام كان الحديث يدور عن ضرورة وجود حركة إثيوبية للدفاع عن حياة الإثيوبيين، تحت مسمى "حياة الإثيوبيين تهمنا" متشبهة بحركة الدفاع عن الأمريكيين الأفارقة "حياة السود تهمنا" والتي انطلقت بعد مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وكان بولاجو الأثيوبي يبرر نداءه بوجود الكثيرين من الموتى من القتلى الإثيوبيين بسبب عنف الشرطة الإثيوبية، وقال البروفيسور الأثيوبي كيجيتل تروفيل أستاذ السلام والصراع من جامعة أوسلو بالنرويج، في تعليقه الوضع في الداخل الإثيوبي، أنها ستؤدي إلى مواجهات بين الأعراق الإثيوبية، والتي منها التيجراي (10%) حيث رئيسة البرلمان، و الأورومو (50%) حيث رئيس الوزراء، والأمهرة (30%) وحوالي ثمانين عرقا آخر يمثلون باقي السكان.

استقالة رئيسة البرلمان