مصر تجري محاكاة لاحتمال غرق السودان بالكامل إذا انهار سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إن السودان يتخوف من الانهيار المفاجئ لسد النهضة، وأكثر ما يهم الخرطوم في الحقيقة هو أمان السد.

وأوضح عبد العاطي في مقابلة تلفزيونية، أنه "في موسم الفيضان تتزايد المياه على السدود السودانية، ولكن في حالة انهيار سد النهضة من الممكن تدمير كل السدود السودانية".

أضاف أن "هناك مشاكل في أمان سد النهضة وبعض الدراسات طلبت تعديلات، وأن الإثيوبيين قالوا إنهم نفذوا المرحلة الأولى ولكن باقي المراحل لا يوجد شفافية في عرضهم للموقف الحقيقي".

وأكد أن "مصر أقامت محاكاة لانهيار السد في جامعة القاهرة وبعض المراكز البحثية أظهر احتمالات كبيرة بأن الانهيار سيصنع موجة بارتفاع 26 مترا قد تؤدي لإغراق السودان ".

وطالب وزير الري المصري إثيوبيا بإبداء حسن النوايا، عبر توقيع اتفاقية تضمن للسودان حمايته من الغرق أو التضرر، ولمصر أمنها المائي.

وأشار إلى تمسك مصر بالتفاوض إلى النهاية، وأنها لم تتعنت أبدا في أي جولة حوار، وترحب دائما بالتعاون في إنشاء أي سد في المستقبل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.