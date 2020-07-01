تتواصل مع الجزائر... تحركات تونس الهادئة تكشف ما يجري إعداده بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل على إيجاد صيغة لإعادة إحياء المسار السياسي، حتى يقرر الليبيون مصير بلدهم بأنفسهم.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، أضاف الوزير التونسي أن "موقف تونس من الملف الليبي واضح ويرتكز على الشرعية الدولية والقرارات الدولية والاتفاق السياسي المعروف، في علاقته بحكومة الوفاق الليبية والمجلس الأعلى الرئاسي والبرلمان الليبي".

وأشار إلى أن تونس تدعو إلى "حل سياسي ليبي ليبي، وترفض كل التدخلات الخارجية في هذا البلد، وسترفض أي تدخل مستقبلا".

وأوضح أن "الديبلوماسية التونسية تعمل في هدوء، وتتفاعل يوميا مع كل الأطراف الليبية المعنية والأطراف الدولية الفاعلة، وتعمل على إيجاد صغة أمثل لإعادة إحياء المسار السياسي، حتى يقرر الليبيون مصير بلدهم بأنفسهم".

وأكد أن "أمن ليبيا هو من الأمن القومي التونسي، ومصالح البلدين مترابطة ومتشابكة".

وذكر أن "تونس تعمل على تهيئة أجواء إيجابية بين الفرقاء من أجل تحريك العملية السياسية، والبناء على نتائج مسار برلين، كما انه لها بعض التصورات في تواصل مع الجزائر".

ولفت إلى أن تونس تتحرك كعضو غير دائم بمجلس الأمن، بخصوص الأزمة الليبية، وتسعى الى تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأن تكون كل المفاوضات تحت غطاء الأمم المتحدة، للابتعاد عن كل التجاذبات والتدخلات في ليبيا.