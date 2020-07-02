بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بالمساعدات

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الخميس، عن تحضيرات إيرانية رسمية لمساعدة لبنان، وذلك من خلال كسر الحصار المفروض عليه من قبل العديد من الدول الغربية والعربية.

ذكرت صحيفة "البناء" نقلا عن مصادر خاصة أن "بواخر وسفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها".

وأضافت المصادر: "ومن المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى لبنان خلال أسبوعين وذلك في إطار الدعم الإيراني للبنان لكسر الحصار المفروض عليه من قبل الأمريكيين"، مشيرة إلى "اتصالات لتلقف هذه المساعدات على المستوى الرسمي".

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي، بسبب شح مادة المازوت والوقود فيما حذرت شركة كهرباء لبنان من توقف إنتاجها.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة.