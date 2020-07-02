السعودية تعلق مجددا على "الهجوم الإيراني على أرامكو" وتوجه نداء إلى العالم

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم إيران في الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة، يبرز "الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979".

وقال الجبير، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني"، مؤكدا أن "على النظام الإيراني أن يتوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنعه من تطوير برامجه العدائية الباليستية والنووية".

— Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) July 1, 2020

ورحبت السعودية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد السعودية العام الماضي.

فيما رفضت إيران، ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، واعتبرت أنه جاء بضغوط أمريكية وسعودية من أجل تمديد قرار حظر التسليح على إيران المقرر انتهاء العمل به في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.