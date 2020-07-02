رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية للرئيس الإيراني حسن روحاني في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي "سينا اطهر" شمال العاصمة طهران، الذي أدى إلى مصرع وإصابة العديد من الأفراد.
سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيراني في ضحايا الحريق، الذي وقع بمستوصف "سينا" شمال طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/44KPxC32GN— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 1, 2020
وأشارت الوكالة إلى أن الأمير بعث البرقية إلى روحاني، مساء الأربعاء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
ولفتت الوكالة في تغريدة أخرى إلى أن نائب أمير دولة قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، بعث برقية تعزية مماثلة إلى روحاني عزاه في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيراني في ضحايا الحريق، الذي وقع بمستوصف "سينا" شمال طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/cOyXN3RFKX— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 1, 2020
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعث أيضا برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني في ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيراني في ضحايا الحريق، الذي وقع بمستوصف "سينا" شمال طهران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/OYzEIcS8bM— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 1, 2020
ووقع حادث الانفجار والحريق في المركز الطبي "سينا اطهر" مساء الثلاثاء الماضي وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين.
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