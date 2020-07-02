الحكومة الفلسطينية تعلن صرف أنصاف رواتب لموظفيها عن شهر مايو

قال شكري بشارة وزير المالية، في الحكومة الفلسطينية، إنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلا (500 دولار).