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    سد النهضة، إثيوبيا 2019

    خبير مصري: عرض السيسي لملف "سد النهضة" أمام الأمم المتحدة أفضل نقطة تحول في الأزمة

    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    العالم العربي
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    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (95)
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    قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لملف "سد النهضة" أمام الأمم المتحدة يمثل أفضل نقطة تحول في الأزمة.

    سد النهضة، إثيوبيا 2013
    © AP Photo / Elias Asmare
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    جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر، وأبدى الفقي إعجابه الشديد بكلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أنه لو كان "السد" قد تم بناؤه "بنية نظيفة" ودون مكايدة وطلب من مصر المشاركة في بنائه لشاركت لأنها تسعى لمساعدة شركاء القارة الأفريقية".

    وأضاف المفكر السياسي المصري: "هناك استفزاز شديد في إثيوبيا بعد كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، وهو ما جعلها تشن حملة شتائم ضد مصر.

    وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية، أن "إثيوبيا تحاول أن تجعل سد النهضة يأخذ شكل أزمة بين دولة أفريقية، ودولة من شمال أفريقيا رغم أن ثلثي شعب مصر من ذوي البشرة السمراء".

    وقال مصطفى الفقي: "أفضل نقطة تحول في ملف سد النهضة عندما ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتح الملف هناك، قائلا: "ثورة 30 يونيو/ حزيران أنقذت ما يمكن إنقاذه في أزمة سد النهضة".

    وتحدث الفقي عن كواليس ما حدث بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2013 حينما كان يتولى السيسي وزارة الدفاع، حينما تردد أن "نظام الإخوان آنذاك يسعى إلى بيع أراضي في سيناء، وقال: "السيسي أبلغني: لا تقلق، طول ما الجيش المصري موجود، الوطنية المصرية تقف على قدميها".

    وأكد الفقي أن "ما نشهده اليوم يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ كل وعوده وحديثه قائلا: السيسي لا خدع ولا خان ونفذ إرادة الشعب في 30 يونيو".

    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (95)

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    الكلمات الدلالية:
    السيسي, إثيوبيا, مصر, سد النهضة
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