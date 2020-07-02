العراق يطلق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

ذكرت ذلك الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وقالت إن العملية انطلقت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وأضافت: "انطلقت عملية أمنية واسعة شمالي بغداد بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على مطلوبين للعدالة".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تصريحات سابقة، إن قوات الأمن العراقية مازالت تنفذ عمليات عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحققت القوات العراقية، يوم 5 يونيو/ حزيران، تقدما كبيرا في عملية "أبطال العراق"، ودمرت بقايا فلول "داعش" الإرهابي، في سلسلة جبلية، وحقول نفطية، في محافظة ديالى، شرقي العراق.

بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi انطلقت عملية أمنية واسعة شمالي بغداد وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على مطلوبين للعدالة. pic.twitter.com/0VogLZrtX9 — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) July 2, 2020

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.