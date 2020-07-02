تجمع المهنيين في السودان يطالب السلطة الانتقالية بالتدخل العاجل

جدد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، دعوته السلطة الانتقالية للتدخل العاجل بشأن مطالب المعتصمين في نيرتتي.

ونشر الحساب الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين على "تويتر" بيانا ندد فيه "باستمرار التجاهل وتباطؤ الخطوات لحل المشكلات التي يواجهها المعتصمون، وعلى رأسها التفلتات الأمنية".

وأوضح البيان أن "هذا الاعتصام يمثل اختبارا لجدية السلطة الانتقالية تجاه أولوية السلام الشامل والعادل، ويجب التعاطي الفوري معه على أعلى المستويات".

وفي وقت سابق، قال تجمع المهنيين السودانيين إن "البلاد تستقبل اليوم الذكرى الأولى لمواكب جماهير شعبنا المليونية في 30 يونيو/ حزيران 2019"، مشيرا إلى أن تلك المليونيات شكلت علامة فارقة في مسار ثورة الشعب السوداني المجيدة المستمرة".

اعتصام نيرتتي



يجدد تجمع المهنيين السودانيين دعوته للسلطة الانتقالية للتدخل العاجل بشأن مطالب المعتصمين في نيرتتي، ويندد باستمرار التجاهل وتباطؤ الخطوات لحل المشكلات التي يواجهها المعتصمون، وعلى رأسها التفلتات الأمنية.#كلنا_نيرتتي — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 2, 2020

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى قول تجمع المهنيين السودانيين إن "تلك المليونيات دحرت المجزرة والخيانة والالتفاف على الاستحقاقات، التي ظن الانقلابيون الظلاميون وقوى الثورة المضادة أنها ستكون مقبرة لإرادة الجماهير وقوى الشعب الثائرة".

وتابع تجمع المهنيين، بحسب بيان صادر عنه: "نستقبل الذكرى الأولى لمليونيات 30 يونيو 2019 وما زالت أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعيدة المنال"، مضيفا: ""تخرج الجماهير الثائرة مرة أخرى للشوارع تجديدا لعهد قطعته للشهداء باستكمال الطريق، وتخرج جموع شعبنا من أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها التي مهرتها بالدماء والتضحيات".

ويتظاهر السودانيون في 30 يونيو/ حزيران، بناء على دعوات تبنتها لجان المقاومة بدعم من تجمع المهنيين السودانيين لتصحيح مسار الثورة، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".