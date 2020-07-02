عقب محاصرة الشرطة الكويتية له 6 ساعات... انتحار عسكري سابق

عقب محاصرته من جانب الشرطة الكويتية لمدة 6 ساعات، انتحر المواطن المسلح الذي أطلق النار على أحد منازل منطقة أم الهيمان، برصاصة في الرأس.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، المسلح وهو عسكري سابق عندما شعر أنه محاصر ويخوض معركة خاسرة، أقدم على الانتحار.

وأعلنت الداخلية الكويتية في بيان أن القوات الأمنية تتعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيره نارية وأصاب مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وتمت محاصرة المنزل الذي كان يحتمي بداخله في منطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وتم التعامل مع المسلح.

وحضر إلى المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقيادات والوزراء للإشراف على العملية وأعطي المسلح المتحصن عدة إنذارات بالخروج لكنه لم يظهر أي تعاون حتى بعد إطلاق قنابل الدخان إلى أن قام بإنهاء حياته.