"عطر محمد بن سلمان" يفوح على "تويتر"... والسعوديون يتهافتون عليه

حقق العطر الذي يستعمله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شهرة واسعة في مجال العطور، مثيراً تفاعل المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ "عطر محمد بن سلمان"، الهاشتاغ الأكثر تداولاً عبر "تويتر"، في السعودية بعد صورة له من مكتبه.

سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لايناسب الكثيرين 💐 #رابطة_عشاق_العطور pic.twitter.com/BNORsE2Zx7 — وقت العطر🌺 (@FragranceTime) June 30, 2020

اسم العطر "لو فرنشي" وهو من دار "غيرلان" الفرنسية العريقة والرائدة في صناعة العطور، وهو عطر كلاسيكي وخليط من البرغموت أو الليمون العطري واللافندر والعنبر وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي، أي ما يعادل 240 دولارا أمريكيا.