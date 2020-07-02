"عطر محمد بن سلمان" يفوح على "تويتر"... والسعوديون يتهافتون عليه

وتصدر هاشتاغ "عطر محمد بن سلمان"، الهاشتاغ الأكثر تداولاً عبر "تويتر"، في السعودية بعد صورة له من مكتبه.
سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لايناسب الكثيرين 💐 #رابطة_عشاق_العطور pic.twitter.com/BNORsE2Zx7— وقت العطر🌺 (@FragranceTime) June 30, 2020
اسم العطر "لو فرنشي" وهو من دار "غيرلان" الفرنسية العريقة والرائدة في صناعة العطور، وهو عطر كلاسيكي وخليط من البرغموت أو الليمون العطري واللافندر والعنبر وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي، أي ما يعادل 240 دولارا أمريكيا.
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