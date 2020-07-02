صور نادرة أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود في الكعبة

وضع حساب المؤسسة على موقع "تويتر"، صورتين للملك الراحل سعود بن عبد العزيز لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام.

وتعود الصور التي نشرتها المؤسسة إلى شهر إبريل/ نيسان 1956، ويظهر فيها الملك الراحل وبجواره عدد من الأمراء والمسؤولين وقتها.

#الملك_سعود رحمه الله يضع الإطار الفضي الجديد للحجر الأسود في ركن #المسجد_الحرام يوم الأربعاء 22 / 8 / 1375هـ في حفل إسلامي مهيب ،

وقال رحمه الله عند وضعه هذا الإطار الفضي: " بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم ، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء". pic.twitter.com/LBsokCiwH2 — الملك سعود (@kingsaud) July 1, 2020

​وعلقت المؤسسة على الصور: الملك سعود رحمه الله يضع الإطار الفضي الجديد للحجر الأسود في ركن المسجد الحرام يوم الأربعاء 22 / 8 / 1375هـ في حفل إسلامي مهيب".

ونقل الحساب عن الملك الراحل: "بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".

وأظهرت الصور، الملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وأخرى له وهو يضعه.