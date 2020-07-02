السعودية... أمر ملكي بشأن الإعفاء المالي للمنتهية إقامتهم

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بشأن إعفاء المنتهية إقامتهم من المقابل المالي شهرا إضافيا.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية نص الأمر السامي الصادر، اليوم الخميس، على "الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهرا إضافيًّا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة شهر إضافي، إن استدعت الحاجة".

وتم تمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها".

جاء ذلك وفق الأمر السامي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وتشمل قائمة المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، التي تم تمديدها، دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.

وتسهم هذه الإجراءات الحكومية العاجلة في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الملكي بتمديدها كالآتي:

- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).

- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

- احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.

- التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.

- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.

- تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.

وكانت الحكومة السعودية قد أوضحت، في وقت سابق، وضع من انتهت تأشيراتهم خلال وجودهم خارج المملكة العربية السعودية وعدم القدرة على تجديدها، بسبب إجراءات حظر السفر المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، في يونيو/ حزيران الماضي، إن المديرية العامة للجوازات، أكدت أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء كانت إقامتهم سارية أو منتهية، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".