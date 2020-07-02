أردوغان يصل إلى قطر في أول زيارة خارجية منذ تفشي كورونا... صور

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقبال الرئيس التركي، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ومسؤولون أتراك وقطريون.

فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة يصل إلى الدوحة عصر اليوم، في زيارة عمل للبلاد، وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. #قنا pic.twitter.com/fH2yKKFSuw — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 2, 2020

ويرافق الرئيس أردوغان كل من وزير الخزانة والمال بيرات البيرق ووزير الدفاع الوطني خلوصي عكار.

وكان سفير قطر في تركيا، سالم مبارك آل شافي، قد تحدث في وقت سابق، عن العلاقات الجيدة التي تجمع كلا البلدين والتي كانت هناك العديد من المحطات التي مهدت لوصولها إلى هذا المستوى المتميز.