أردوغان يصل إلى قطر في أول زيارة خارجية منذ تفشي كورونا... صور

وكان في استقبال الرئيس التركي، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ومسؤولون أتراك وقطريون.
فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة يصل إلى الدوحة عصر اليوم، في زيارة عمل للبلاد، وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. #قنا pic.twitter.com/fH2yKKFSuw— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 2, 2020
ويرافق الرئيس أردوغان كل من وزير الخزانة والمال بيرات البيرق ووزير الدفاع الوطني خلوصي عكار.
President Erdoğan in Qatar https://t.co/RQXoOghMih pic.twitter.com/64WEvnBrW9— Turkish Presidency (@trpresidency) July 2, 2020
وكان سفير قطر في تركيا، سالم مبارك آل شافي، قد تحدث في وقت سابق، عن العلاقات الجيدة التي تجمع كلا البلدين والتي كانت هناك العديد من المحطات التي مهدت لوصولها إلى هذا المستوى المتميز.
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