طبيب عراقي مثير للجدل يلتقي بمصابي كورونا دون كمامة ويوجه نصائح... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لاختصاصي الجراحة العامة، المثير للجدل، الدكتور حامد اللامي، وهو يلقي محاضرة أمام مجموعة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون ارتدائه لوسائل الحماية.

وقال اللامي خلال محاضرته: "البعض يعتقد بأني ضارب الأمور عرض الحائط كوني لا أرتدي وسائل الحماية، أبدا أعرف ما الذي أفعله ومحصن نفسي ومعي أولادي لا أضحي فيهم، لكني محصنهم كذلك".

وأضاف اللامي: "يكمن التحصين عن طريق تقوية جهاز المناعة وزيادة كفاءة التنفس، الكل مصاب أو غير مصاب عليه إجراء تمارين تنفس، كون فيروس كورونا يبدأ أسفل الرئة، لذلك عند إجراء فحص "المفراس" تظهر تليفات في أطراف الرئة".

ونوه اللامي لعدم الحاجة لارتداء الكمامة إذا كنت وحدك، كونها تزيد من رجوع ثاني أوكسيد الكربون، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة، مشددا على أهمية إجراء تمارين التنفس بشكل متكرر مع ضرورة افتعال السعال، كون الرئة عبارة عن نسيج معلق يأخذ الأوكسجين ويطرح ثاني أوكسد الكربون.

وشدد الطبيب العراقي على ضرورة التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، والامتناع عن تناول السكريات والمسكنات خلال فترة العلاج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية: "دائرة التفتيش قسم المسؤولية الطبية قامت بمحاسبة أحد الأطباء الذين عمدوا خلال الفترة الأخيرة على نشر معلومات خاطئة تضلل الرأي العام حيث قام الدكتور حامد اللامي المنتسب في دائرة صحة الكرخ بنشر معلومات وإجراءات خاطئة وبشكل متكرر تتعلق بعلاج فيروس كورونا المستجد وعمد إلى تضليل الرأي العام بشكل واضح مما يشكل مخالفة صريحة لأخلاقيات مهنة الطب ولقوانين مزاولة المهنة".

من جانبه قال اللامي بأن فريقا من وزارة الصحة اقتحم عيادته وطالبوه بالتوقف عن علاج المرضى في العيادة، وذلك بحضور ممثل نقابة الأطباء، وبطريقة استفزازية عن طريق تصويره وتصوير المرضى، فيما عزت الوزارة الإجراء إلى أنه طبيب جراحة ولا يحق له علاج مصابي كورونا"، وفقا لموقع "ناس".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.