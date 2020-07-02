القضاء التركي يعقد أولى جلسات "قضية" خاشقجي

يبدأ القضاء التركي، الجمعة المقبلة، في محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده العامة في مدينة إسطنبول، عام 2018.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، بأن النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف، في إطار مقتل خاشقجي.

وتستعد محكمة العقوبات التركية المشددة الـ11، عقد الجلسة الأولى من القضية غدا الجمعة، في القصر العدلي في منطقة "تشاغليان" في إسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول"، وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي"، فضلا عن الحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بالتهمة نفسها.

وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة، في وقت أكدت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي، وجميع تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأشارت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء، بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

ويذكر أنه في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل الصحفي السعودي المعروف، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا، في أواخر مايو/ أيار الماضي، "العفو عن قتلة والدهم"، فيما أصرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، على أنه "لا أحد يملك حق العفو عن قتلته".