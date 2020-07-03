"أنصار الله": 31 غارة جوية للتحالف العربي على 4 محافظات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الخميس، أن التحالف العربي، شن غارات جوية مكثفة على محافظات مأرب وصنعاء وحجة والجوف في اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف نفذ 22 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريتي العبدية وماهلية جنوب مأرب.

وجدد التحالف العربي، قصفه الجوي، على محافظة صنعاء وسط اليمن، مستهدفاً بغارتين شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء، وذلك غداة شنه 39 غارة جوية على العاصمة وضواحيها.

وفي صنعاء أيضاً، نفذ طيران التحالف غارتين على منطقة الوتدة بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، حسب "أنصار الله".

محافظة حجة شمال غربي اليمن، هي الأخرى تعرضت إلى 3 غارات على منطقتي الجمارك والمزرق في مديرية حرض شمال غربي حجة، في حين استهدفت غارتان جويتان مديرية خب والشعف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.