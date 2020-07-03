العراق... قوة من الحشد تصد هجوما لـ"داعش" جنوبي سامراء

تصدت قوة من عناصر "الحشد الشعبي" في العراق، أمس الخميس، لهجوم قام به تنظيم "داعش" الإرهابي، في تل الذهب.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني قوله "قوة من اللواء 41 بالحشد صدت تعرضا لعناصر داعش على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب، التابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء".

وأضاف أن "ذلك لم يوقع أية خسائر بشرية".

وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون 2017.

والحَشد الشعبي هو قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014.