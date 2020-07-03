سلطان عمان يصدر 3 مراسيم جديدة 

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مساء أمس الخميس، 3 مراسيم سلطانية سامية.

نشرت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أمس الخميس، أفادت من خلالها بأن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما سلطانيا بتعيين الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزيرا للزراعة والثروة السمكية.

وأكدت الوكالة أن سلطان عمان أصدر أمرا آخر بتعيين المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي، وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وتعيين المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي، وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.

فيما أصدر هيثم بن طارق أمرا سلطانيا ثالثا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن الجلندي بن ماجد آل سعيد، رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.