حماس تعتقل خلية مرتبطة بإسرائيل 

نجحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في اكتشاف خلية مُوجّهة من قبل إسرائيل خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.

وأفادت وكالة "معا"، اليوم، بأن الوزارة قد أكدت في بيان صحفي "اكتشفت الأجهزة الأمنية تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقات مكثفة، وعمليات تعقب، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة ."

وتابع البيان "تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال الإسرائيلي".

وقال بيان الداخلية في قطاع غزة، إنه "من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي."

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.