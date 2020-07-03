تركي الفيصل يكشف عن "موقف غريب" للقذافي خلال حرب أكتوبر 1973… فيديو

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، عن موقفين غريبين للعراق وليبيا خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وقال الفيصل في تصريحات تلفزيونية، إن "بعض المواقف العربية كانت غريبة خلال حرب أكتوبر 1973، مثل إعلان العراق تأميم مصادر النفط دون أن توضح إذا كان سيوقف ضخ البترول أم لا".

وأوضح الفيصل أن "الرئيس الليبي، معمر القذافي، أعلن تأميم المنشآت البترولية، خلال الحرب نفسها، ولكن لم يصدر منه شيء من الالتزام بحظر تصدير النفط في ذلك الحين".

بالفيديو - الأمير #تركي_الفيصل: بعد قطع #النفط عن الغرب في 1973 .. أصبحت دول غربية تطلب ود المملكة#الصندوق_الأسود — القبس الإلكتروني (@alqabas) July 2, 2020

وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل ضمن سياق الحديث عن حرب أكتوبر 73 وأثرها على القضية الفلسطينية، حيث أكد، قائلا: "ما تغير هو تحرك القضية الفلسطينية، خاصة بعد وقف تصدير البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وما تبعها من بعض الدول مثل هولندا والبرتغال في ذلك الحين".

وأشار الفيصل إلى أن هذا الملف يعد من الملفات المهمة في تاريخ السعودية، موضحا تأثير تبعات هذا القرار على العمل الاستخباراتي، حيث أفاد بأن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى ذهبت إلى أبعد ما يكون لتطلب ود المملكة.